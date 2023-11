Sport goleia Sampaio Corrêa, mas não consegue o acesso para a Série A

O Sport fez o dever de casa ao golear por 4 a 1 o Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro, mas não adiantou. Apesar do triunfo, o Leão pernambucano não contou com a combinação de resultados dos outros jogos e encerra a Série B apenas em sexto na tabela, com 63 pontos. Além de vencer, o Rubro-Negro precisava que outros quatro placares ajudasse, o que não ocorreu.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa encerra em 17º lugar, com 39 pontos, e está rebaixado para a Terceira Divisão. As vitórias de Ponte Preta e Chapecoense sobre CRB e Vitória, respectivamente, foram cruciais para a queda dos maranhenses.

O jogo

A primeira etapa teve amplo domínio do Sport , que abriu três gols de frente, com Wanderson, Gustavo Henrique (contra) e Fabrício Daniel. E o placar poderia ter sido mais elástico. No retorno do intervalo, Fabinho anotou o quarto dos donos da casa. Com o resultado definido, o jogo perdeu intensidade. O Sampaio Corrêa ainda anotou o gol de honra com Ytalo, de pênalti, aos 21 minutos. A torcida do Sport começou a deixar a Ilha do Retiro aos 34, já que os outros resultados da última rodada não ajudavam. Nas arquibancadas, os torcedores que permaneceram passaram a protestar contra a diretoria. Em campo, as equipes tocaram a bola e os lances ofensivos ficaram escassos até o apito final.

