Augusto Melo fala em ‘choque de gestão’ no Corinthians e promete: ‘Vamos ganhar tudo’

Augusto Melo é o novo presidente do Corinthians. Eleito neste sábado em votação no Parque São Jorge, ele venceu, afinal, André Negão, da situação, e comandará o Timão nos anos de 2024, 2025 e 2026. Dessa forma, após o resultado, o dirigente concedeu entrevista coletiva e celebrou.

“Nós vamos trazer o Corinthians de volta para o Corinthians. Vejo o povo descontente, o sócio descontente. Este grupo (Renovação e Transparência) já estava no poder há muito tempo, acho que cansou e precisa de uma reformulação. É isso que vamos fazer. Agora acabou, e os corintianos precisam se unir de verdade para tirar o Corinthians desta situação”, disse Augusto.

O empresário teve 2.771 votos contra 1.413 de André. Em suas primeiras palavras, porém, Augusto prometeu mudanças drásticas e falou em um grande “choque de gestão” no clube paulista. Ele assumirá o comando, afinal, em janeiro.

“O Corinthians terá o maior choque de gestão já visto dentro desta instituição, pode ter certeza. Desta vez com pessoas qualificadas, técnicas. Isso aqui é uma grande empresa e precisa de pessoas profissionais, capacitadas para tirar o clube desta situação”, afirmou.

Apesar de falar em mudanças, Augusto Melo não confirmou quem será o diretor de futebol a partir de 2024. Diferentemente de André Negão, que já tinha Andrés Sanchez confirmado, o novo presidente não escolheu seu nome.

“Ganhamos a eleição hoje. Eu, como presidente, diferente do que falaram nunca fomos atrás de ninguém. Monitoramos, sim, porque temos um mês de transição e temos que reformular um time em 2024. Em um mês é difícil, por isso estávamos monitorando. Agora, sim, vamos ser agressivos. Vamos partir para cima, porque não abro mão de ter um grande time para ganhar tudo”, frisou.

“Mano Menezes tem contrato. Temos que sentar e entender como é este contrato. É um excelente treinador, tem uma história (no clube), e temos que conversar. Eu não tenho vaidade, quero o melhor para o Corinthians, e ele é um excelente treinador. Vamos conversar, montar um planejamento, e a depender do contrato dele é, sim, o treinador que vai dar sequência nos nossos três anos de mandato.”

“Todos somos corintianos e queremos o bem do Corinthians. O que espero é uma transição tranquila para montar o time para 2024, até para o financeiro consiga ter uma visão para atacar agressivamente na adequação das nossas dívidas.”

Perfil de contratações

“O que a gente vem fazendo e quer retomar é o CIFUT, que era um dos melhores departamentos do país. Mas há muito tempo a gente não vinha trazendo jogador monitorado, e sim por amizade, por indicação, e não queremos isso. Com um departamento desse, você erra o mínimo possível. Disso não abro mão. Estamos conversando com analistas, profissionais de mercado, que integrem com o que já temos para poder contratar atletas brasileiros e sul-americanos com as características do clube.”

Planos para o futebol feminino

“O melhor possível. Aprendi no Barcelona, no PSG, que já estão tendo grandes receitas com isso. A primeira coisa que quero é a construção do alojamento da base masculina, para poder deixar toda a estrutura para as meninas. Daremos uma condição melhor, deixando a Fazendinha só para elas com estrutura total.”