Juventus x Inter de Milão: escalações e onde assistir

Duelo de gigantes no Campeonato Italiano. Juventus e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (26), às 16h45, no Allianz Stadium, em Turim. A partida válida pela 13ª rodada é um confronto direto pela liderança do Calcio.

Como chega a Juventus?

Invicta no Campeonato Italiano há sete rodadas, a Juve tem a competição nacional como principal objetivo nesta temporada. Isto porque, a Velha Senhora está fora das competições europeias. Dessa maneira, o triunfo neste domingo pode ser um grande passo rumo ao título.

Em caso de vitória diante de seus torcedores, a Juventus chega aos 32 pontos e ultrapassa a própria Inter de Milão, que no momento é a líder com 31.

No entanto, a Juve terá desfalques importantes, incluindo Paul Pogba e Nicolo Fagioli, suspensos, e Manuel Locatelli, Mattia De Sciglio, Danilo e Tim Weah, todos lesionados. Mas, a volta de Adrien Rabiot, suspenso na última partida, oferece mais opções no meio de campo para o técnico Allegri.

Como chega a Inter de Milão?

Líder isolada do Calcio, a Inter de Milão pode manter o topo da tabela em caso de empate neste domingo.

Além disso, Juan Cuadrado, ex-Juventus, que se recupera de lesão no tendão de aquiles, recentemente retornou aos treinos e pode ser opção para o técnico Simone Inzaghi contra seu antigo time. Por outro lado, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, lesionados, são desfalques confirmados.

Juventus x Inter de Milão

13ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: domingo, 26/11/2023, às 16h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. Técnico: Massimiliano Allegri.

Inter de Milão: Yann Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir: Star+

