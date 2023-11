Atlético Goianiense está de volta à elite em 2024

O Atlético Goianiense está de volta à Série A do Brasileiro. Neste sábado (25/11) pela última rodada da Série B, o time fez o dever de casa, ao bater o Guarani por 3 a 0, em seu estádio, o Antonio Accioly, que recebeu mais de 12 mil torcedores. Os gols foram de Dodô, Gustavo Coutinho e Matheus Peixoto, todos no segundo tempo. E, beneficiado pela derrota do Vila Nova para o lanterna ABC, pulou do quinto para o quarto lugar na classificação final. Assim, garante presença na elite em 2024, fazendo apenas um bate-volta (caiu em 2023).

Com os resultados, subiram Vitória (72 pontos), Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético-GO (64). Caíram, além de Londrina e ABC que já entraram na rodada rebaixados, Tombense e Sampaio Corrêa.

Primeiro tempo: três expulsões

A torcida compareceu em ótimo número ao Antonio Accioly. Ciente de que o time não dependia apenas de si, pois tinha de secar o Vila Nova (que subiria se vencesse) apoiou muito seu time. E viu o Dragão sempre em cima do Guarani. Tanto que no primeiro tempo, com a mesma posse de bola (50%) deu dez finalizações, contra uma dos paulistas. Mas foi uma etapa tensa, com muitas faltas e três expulsões. Aos 27, Iago Teles fez falta violenta em Matheus Sales e foi expulso de forma direta. Com um jogador a mais, o Atlético foi para cima de vez e perdeu dois gols com Gustavo Coutinho. Nos créscimos, Alix (do Atlético) trocou empurrões com João Victor. Os dois foram expulsos. Assim, o Atlético passou a jogar com dez. O Guarani, com nove.

Segundo tempo. Três gols do Atlético-GO

O Atlético voltou do intervalo sabendo que o resultado do Vila Nova (perdia por 2 a 0 e o resultado final foi ABC 3 a 2) era muito favorável. Mas apenas o empate não bastava, pois o Novorizontino, ao vencer o seu jogo, poderia ultrapassá-lo. Mas em dez minutos o temos começou a virar festa. Aos cinco, Dodô concluiu desvio de Baralhas após escanteio pela esquerda e fez 1 a 0. Três minutos depois, Gustavo Coutinho, desmarcado, concluiu para o gol. Foi seu 14º na Série B (terminou como o artilheiro). A partir daí, muita festa da torcida e do banco do Dragão, com o técnico Jair Ventura muito emocionado. O gol Matheus Peixoto, nos acréscimos foi a cereja no bolo Dragão. Enfim, está de volta à elite.

