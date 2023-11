Fluminense escalado: Fernando Diniz conta com o retorno de quatro peças

O Fluminense volta a campo neste sábado (25), às 21h (de Brasília) para medir forças com o Coritiba pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, Fernando Diniz contará com o retorno de quatro jogadores importantes para este duelo. Tratam-se do capitão Nino, Felipe Melo e Jho Arias, que estão entre os onze, enquanto Samuel Xavier desfalca e dá lugar a Guga.

Com 50 pontos, o Tricolor já garantiu a vaga na próxima edição da Copa Libertadores após o título inédito. Assim, a equipe cumpre tabela e foca na premiação do campeonato, que muda conforme a posição na tabela. Além disso, a equipe se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro.

O Coxa, por sua vez, soma 29 pontos e caso perca ou empate a partida, confirmará o rebaixamento. A equipe paranaense precisa vencer e torcer contra Vasco e Cruzeiro para manter o sonho de permanecer na elite do futebol brasileiro.

Novidades em campo

Na escalação, a dupla de zaga titular está de volta. Nino retornou de suspensão depois de ter ficado de fora do duelo contra o São Paulo. Além disso, Felipe Melo se recuperou de dores na coxa esquerda, enquanto Jhon Arias volta a atuar depois de representar a Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por fim, John Kennedy volta de suspensão e será titular no ataque ao lado de Germán Cano.

Por outro lado, Samuel Xavier está fora da partida em virtude de uma lesão. Exames preliminares descartam lesão mais grave, porém os resultados detalhados são aguardados para saber a gravidade e a forma de tratamento. Guga é o substituto natural na lateral direita.