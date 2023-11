Atlético vence Mallorca e entra na briga pelo título Espanhol

O Atlético de Madrid está na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Neste sábado (25), os Colchoneros venceram o Mallorca por 1 a 0, com gol de cabeça marcado por Antoine Griezmann e assumiram a terceira posição da LaLiga.

No entanto, apesar do resultado positivo, o Atlético de Madrid não teve uma grande atuação no duelo contra o Mallorca e poderia ter apresentado melhor desempenho no Estádio Cívitas Metropolitano.

Dessa maneira, o Atlético de Madrid chegou aos 31 pontos e ultrapassou o Barcelona na tabela. Além disso, a vantagem do líder Girona é de apenas três pontos. Mas, o clube catalão ainda vai entrar em campo nesta rodada.

Por outro lado, o Mallorca segue em má fase na competição. Assim, a equipe está na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com nove pontos.

Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (24/11)

Alavés 3×1 Granada

Sábado (25/11)

Rayo Vallecano 1×1 Barcelona

Valencia 0x0 Celta

Getafe 2×1 Almería

Atlético de Madrid 1×0 Mallorca

Domingo (26/11)

Villarreal x Osasuna – 10h

Real Sociedad x Sevilla – 12h15

Cádiz x Real Madrid- 14h30

Betis x Las Palmas – 17h

Segunda-feira (27/11)

Girona x Athletic Bilbao – 17h

