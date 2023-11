Vila Nova é derrotado e perde a chance de subir à Série A

Não foi desta vez que a torcida dos goianos do Vila Nova celebraram o sonhado acesso para a Série as do futebol brasileiro. Afinal, neste sábado (25/11), na última rodada da Série B, o Tigre foi até Natal enfrentar o lanterna e rebaixado ABC. Entrou na rodada no G4 e precisava vencer para voltar à elite, o que não acontecia desde 1985. Mas os goianos decepcionaram. Nem mesmo a incrível presença de três mil torcedores que ram até o Rio Grande do Norte fez o time chegar ao sucesso. No fim, ABC 3 a 2.

Thonny Anderson foi o protagonista do lado do ABC. Afinal, começou no banco, entrou ainda no primeiro tempo fez dois gols e cobrou a falta do outro tento, contra de Rafael Donato. O outro protagonista do jogo foi exatamente Donato. O zagueiro marcou um contra, mas fez os dois do Tigre goiano.

Com os resultados, subiram Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO. Caíram Londrina e ABC, que já entraram rebaixados na rodada , Sampaio Corrêa e Tombense.

Que primeiro tempo foi esse Vila Nova?

O Vila Nova em nada lembrou o time envolvente das últimas rodadas, com três vitórias, além de um empate fora de casa contra o campeão Vitória, em Salvador. Sem ousadia no ataque, pouco criativo no meio de campo e falhando na defesa, viu o ABC abrir 2 a 0 no primeiro tempo sob a batuta de Thonny Anderson. O atacante começou no banco, mas logo aos sete minutos na vaga de Matheus Anjos. Aos 14, Thonny cobrou falta para a área. O zagueiro Rafael Donato tentou cortar uma falta cobrada por Thonny Anderson e fez contra. Aos 42, Thonny Anderson recebeu pela esquerda e quase sem ângulo chutou cruzado para fazer um golaço.

Thonny Anderson e Rafael Donato

O Vila voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas seus ataques eram infrutíferos. O ABC ficava na dele, fechado e deixando o rival procurar o ataque e finalizar de tudo que dava jeito (foram 22 chutes a gol do Vila contra sete do ABC no jogo). Mas o gol dos goianos só veio aos 35, num cruzamento de Diego Renan na cabeça de Rafael Donato. A torcida do Vila começou a apoiar o time novamente. Mas, aos 45, Eduardo Doma saiu jogando errado perdeu a bola e fez pênalti em Anderson Cordeiro. Thonny Anderson cobrou e fez 3 a 1.

Este lance revoltou os torcedores goianos, que começaram a jogar objetos no gramado. O jogo parou por 15 minutos. Quando recomeçou, o Vila diminiu de novo com Rafaelk Donato. Mas não tinha tempo para nada. Vila perdeu e vai seguir na Série B. ABC venceu, mas fechou na lanterna e vai jogar na Série C em 2024.

