Tottenham x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Se os Spurs olham para o alto, o Aston Villa sabe que tem pela frente um confronto direto. Uma posição atrás do rival deste domingo e com um ponto de desvantagem, a equipe de Birmingham vai com tudo pela vitória. Dessa forma, em caso de triunfo, o time de Unai Emery entra no G4 da competição.

TOTTENHAM X ASTON VILLA Premier League 2023/24 – 13ª rodada

Data e horário: 26/11/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Dier, Davies e Udogie; Hojbjerg, Skipp (Lo Celso) e Bentancur; Kulusevski, Son e Johnson. Técnico: Ange Postecoglou

ASTON VILLA: Dibu Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; McGinn, Kamara, Douglas Luiz e Bailey (Tielemans); Diaby e Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Rob Jones

Assistentes: Tim Wood e Wade Smith

VAR: Jarred Gillett Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.