Corinthians x São Paulo, final do Paulistão feminino: onde assistir, escalações

Corinthians e São Paulo fazem, na manhã deste domingo (26/11), às 10h30 (de Brasília), a finalíssima do Paulistão feminino-2023. Como venceu a partida de ida por 2 a 1, as são-paulinas jogam pelo empate. Mas as corintianas, campeãs do Brasil e da Libertadores, jogam em casa, na Neo Química Arena e têm status de favoritas. A expectativa para o jogo é grande e existe a possibilidade de a partida quebrar o recorde de público para jogos do futebol feminino no Brasil (que é de 42.566). Caso o Timão vença por um gol, pênaltis. Por dois ou mais gols, leva o título.

O Corinthians tenta recuperar a hegemonia paulista. Afinal, o tricampeão em 2019, 2020 e 2021 perdeu o título em 2022 para o Palmeiras (mas que nesta edição caiu para as corintianas na semifinal por 8 a 0). Contudo, o São Paulo busca acabar com um jejum. Afinal, não vence desde 1999. As são-paulinas também foram campeãs da edição de 1997. Dessa forma, lutam pelo terceiro caneco.

Onde assistir

As TVs Globo (aberta, mas apenas para São Paulo) e Cultura (aberta), SporTV e TNT (fechadas), HBO Max (Streaming) transmitem a partir das 10h30 (de Brasília).

Como estão Corinthians e São Paulo

Motivação é o que não falta no Corinthians. O técnico Rodrigo Iglesias aposta na qualidade de sua equipe, que ganhou todas as competições importantes de 2023, e na força da torcida que comparecerá em massa. Assim, espera fechar a temporada com chave de ouro. O substituto de Arthur Elias, que deixou as corintianas no mês passado para assumir a Seleção Brasileira, só não terá Luana, que cumpre suspensão.

Do lado do São Paulo, além da vantagem construída na ida, a motivação extra foi a convocação de um dos destaques da equipe, Aline Milene, convocada para a Seleção Brasileira. O treinador Thiago Viana apostará mais uma vez no seu ataque formado por Ariel e Mariana Santos para sair de campo com mais um bom resultado e o título.

CORINTHIANS x SÃO PAULO

Final do Paulistão feminino-2023 (jogo de volta)

Data: 25/11/2023, às 10h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Lelê; Kati, Tarciane, Mariza e Yasmin; Luana, Gabi Zanotti e Gabi Portilho; Tamires, Vic Albuquerque e Millene. Técnico: Rodrigo Iglesias

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Ana Alice, Mimi e Fê Palermo; Maressa, Aline Milene, Rafa Mineira e Micaelly; Ariel e Mariana Santos. Técnico: Thiago Viana

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Leandra Aires Cossette.

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.