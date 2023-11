América-MG x Flamengo: ingressos estão esgotados para jogo em Uberlândia

O duelo entre América-MG e Flamengo neste domingo terá casa cheia. Afinal, de acordo com o “ge”, todos os 39.940 ingressos colocados à venda estão esgotados. A partida acontecerá no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30 (de Brasília).

Mandante da partida, o Coelho vendeu o mando de campo. Além do jogo contra o Flamengo, o América enfrentou também o Atlético-MG no local. Pelas vendas, a equipe recebeu cerca de R$ 2 milhões. Dessa forma, os custos de logística e operacionais vão ser pagos pela empresa contratante.

O Rubro-Negro tem 60 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão. Ao final da rodada, porém, dependendo de uma combinação de resultados, o time de Tite pode assumir a liderança. O América-MG, contudo, está na lanterna, com 21 pontos, e já está rebaixado.

O Flamengo volta ao Parque do Sabiá após quase dez anos. A última vez que a equipe carioca jogou no estádio foi no dia 1º de junho de 2014, também pelo Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro saiu derrotado por 3 a 0 para o Cruzeiro. Everton Ribeiro, hoje ídolo do Fla, atuou naquele dia e marcou um dos gols da Raposa. Ricardo Goulart e Borges completaram o resultado.

