Athletico-PR e Vasco fazem jogo equilibrado e ficam no zero em Curitiba

Nada de gols para Athletico e Vasco, na noite deste sábado, na Ligga Arena. Dessa forma, as equipes seguem na luta por seus respectivos objetivos no Brasileirão. Em jogo de chances criadas, mas com segundo tempo morno, melhor para o Cruz-Maltino, que estende para seis a sua sequência de invencibilidade na disputa contra o rebaixamento.

Jogo intenso intenso e equilibrado

Athletico e Vasco fizeram um duelo disputado desde o início, com muita pegada no meio de campo e chances criadas. Os ataques, no entanto, não tiveram pontaria. Quando Vegetti acertou o gol em cabeçada, Bento defendeu em cima da linha, no melhor momento vascaíno. A posse de bola foi para o intervalo em 50% a 50%, mas o Furacão, mais presente ofensivamente, teve oito contra três finalizações. Em uma delas, Cannobio perdeu a cara a cara com Léo Jardim, que fechou bem os espaços.

Furacão controla, mas não tem inspiração

Sem mudança no placar, e até no panorama, os técnicos apostaram em novas peças a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Uma delas, aliás, foi a volta de Vitor Roque após dois meses lesionado. Pouco a pouco, afinal, o Furacão passou a ser dominante, até pelo fator casa, mas sem impor pressão à zaga rival. O Cruz-Maltino apostou nos contra-ataques, mas não mostrava rapidez suficiente para criar perigo.

Nos acréscimos, se não conseguia penetrar, o Athletico arriscou de longe com Fernandinho e obrigou Léo Jardim a espalmar para fora. Na sequência, o Vasco também teve sua última cartada: Praxedes apareceu livre e bateu bem, mas a bola raspou a trave. Fim de jogo no zero para as duas equipes que não tiveram inspiração e mostraram mais medo de perder do que vontade de ganhar.

ATHLETICO 0 X 0 VASCO

35ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 25/11/2023

Local: Ligga Arena, em Curitiba

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Madson, 18′ do 2T), Erick, Fernandinho, Christian (Zapelli, 18′ do 2T) e Canobbio; Vitor Bueno (Arriagada, 41′ do 2T) e Willian Bigode (Vitor Roque, aos 18′ do 2T). Técnico: Wesley Carvalho

VASCO: Léo Jardim; Maicon, Medel (Robson Bambu, 36′ do 2T) e Léo; Paulo Henrique (Puma, 22′ do 2T), Zé Gabriel, Paulinho (Praxedes, 22′ do 2T), Marlon Gomes (Payet, 36′ do 2T) e Piton; Gabriel Pec (Mateus Carvalho, 41′ do 2T) e Vegetti. Técnico: Rámon Díaz

GOL: –

Cartões amarelos: Cuello (Athletico); Léo, Maicon, Marlon Gomes e Robson Bambu (Vasco)

Cartão vermelho:

Árbitro: Anderson Daronco (RS-FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Wagner Reway (PB-Fifa)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.