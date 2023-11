Léo Jardim, mais uma vez, foi um dos nomes do jogo para o Vasco. Fora de casa, o goleiro fez seu papel e evitou que o Athletico marcasse, garatindo mais um pontinho para a equipe com o 0 a 0 no placar. Após o apito final, o camisa 1 valorizou a sequência invicta do Cruz-Maltino (chegou a seis jogos) e reforçou as dificuldades de enfrentar o rival na pulsante Ligga Arena, neste sábado.

“A gente sabe que jogar aqui é muito difícil, e acho que o mais importante é estar sempre pontuando. Claro que buscávamos a vitória, mas ficamos bem com um empate. Acho que todo ponto é importante. A gente sempre tem o objetivo de ganhar, mas tem um time do outro lado e às vezes não é possível. Acho que a ideia também tem que ser de não perder”, declarou.

Apesar de ter criado menos que o Athletico, o Vasco poderia vencer, se não fosse o goleiro Bento, em cabeçada de Vegetti, no primeiro tempo, e o azar da finalização para fora de Praxedes nos acréscimos. Léo seguiu essa linha.

“O que faltou (para sair o gol do Vasco) foi detalhe. Criamos oportunidades, e terça temos outra partida importante. Vamos focar todas as energias para fazer um bom jogo”, resumiu o goleiro.

Situação do Vasco no Brasileirão

A partida a que Léo Jardim se refere é contra o Corinthians, em São Januário. Com o empate com o Furacão, o Vasco chegou a 42 pontos e ocupa, provisoriamente, a 14a posição na tabela do Brasileirão. Ainda pode, porém, ser ultrapassado por Santos e Cruzeiro no domingo.