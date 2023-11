Diniz admite dúvida com lista do Mundial e elogia dupla de ataque: ‘Impressionante’

O Fluminense voltou a campo neste sábado (25) e bateu o Coritiba por 2 a 1, no Maracanã, pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Mundial de clubes no horizonte, os comandados de Fernando Diniz estão focados em terminar bem a competição nacional, também como forma de preparação para o torneio de dezembro. Nesse sentido, o comandante disse que a equipe teve bons e maus momentos no triunfo sobre o Coxa.

“Fizemos um jogo com bons momentos e outros não. Cedemos muitas finalizações para o Coritiba. Tivemos mais controle da marcação em alguns momentos e em outros tivemos displicência, o que não foi o combinado. Em relação à formação, o Marcelo flutuava, voltávamos de maneira mais compacta. O Isaac acabava voltando quando o Marcelo estava fora da posição. Foi o que a gente combinou”, analisou.

Planejamento para o Mundial

Ao ser questionado sobre antecipar o planejamento para o Mundial de Clubes, Diniz discordou. De acordo com o treinador, será uma tarefa complicada definir a lista de jogadores que irão ao Mundial. Além disso, reiterou que o Tricolor não irá deixar o Brasileirão de lado e o pensamento é sempre entregar o máximo.

“Esses jogadores jogaram porque eu achei que era momento de dar minutagem. A lista para o Mundial vamos decidir em cima da hora. Vai ser difícil escolher. Confesso que eu tenho bastante dúvida. Vai ser difícil escolher. Não gostaria de ter que escolher. Se fossem 26 jogadores, como na Fifa, seria melhor para nós. Vou deixar para decidir perto da data limite”, revelou

“A gente tem um planejamento, mas eu não vou antecipar. Depois a gente muda e vocês vão acabar cobrando. A gente pensa no melhor para o Fluminense terminar bem o campeonato para chegar bem no Mundial. Tem muita coisa em jogo, rebaixamento, título, vaga de Libertadores. A gente vai entrar com o melhor que a gente tiver, com o pensamento de se entregar ao máximo para conseguir um bom resultado. A gente pensa nas coisas do Fluminense e o Mundial é o objetivo principal nessa temporada”, disse Diniz.

Dupla artilheira

Como na final da Copa Libertadores, Germán Cano e John Kennedy foram decisivos e estufaram a rede, com dois golaços. Assim, Fernando Diniz, é muito importante ter no elenco dois jogadores com esse poder de finalização, algo que fortalece o Fluminense em campo.

“Eu não sei se foi o meu maior acerto. Tem momentos que os dois tem que jogar juntos e outros momentos não. Eu acho que funciona muito bem. Eles têm um poder muito grande de finalização. A chance de fazer gol acaba aumentando. Dependendo do adversário, um chama atenção. Quando sobra, a qualidade de finalização é impressionante. É bom, portanto, contar com dois jogadores com essa qualidade de finalizar”, concluiu.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Tricolor visita o Santos na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Por fim, a estreia no Mundial de Clubes está marcada para o dia 18 de dezembro, pela semifinal. O adversário, aliás, sairá do vencedor de Al-Ahly (Egito) x Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Auckland City (Nova Zelândia).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.