Vasco perde três zagueiros por suspensão de uma vez contra o Corinthians

O Vasco saiu com um prejuízo do jogo contra o Athletico-PR, apesar do ponto somado fora de casa. Afinal, três zagueiros, além do meia Marlon Gomes, levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspenso do duelo com o Corinthians, na próxima terça, em São Januário. São eles Maicon, Léo e o reserva Robson Bambu, que entrou no segundo tempo diante do Furacão.

Era difícil resistir a 14 pendurados, mas o técnico Ramón Díaz não contava com esse problema todo no sistema defensivo. Curiosamente, o trio cometeu uma falta cada na partida e, ainda assim, todos foram punidos, o que deixou muitos torcedores vascaínos, via redes sociais, na bronca com o árbitro Anderson Daronco.

Medel com dores

Dessa forma, Capasso, Miranda e Zé Vitor disputariam uma vaga ao lado de Gary Medel. No entanto, o capitão deixou o campo da Ligga Arena com dores musculares e será reavaliado após o repouso. Vale lembrar que o chileno defendeu sua seleção durante a Data Fifa, pelas Eliminatórias, e não teve nenhum dia de descanso.

“Tenho dois dias e meio para me preparar. Venho falando com os jogadores e preparando a todos que estão fora. Estamos trabalhando com todos para que, quando joguem, tenham rendimento. Tenho confiança em todo o grupo. Quem jogar vai dar o máximo”, disse Ramón Díaz, na coletiva de imprensa, sobre a definição do próximo time.

Neste sábado, o argentino optou por uma esquema com três zagueiros, mas não vai repeti-lo, diante dos desfalques. Assim, deve voltar à formação original que costuma utilizar em jogos em casa, com dois pontas mais abertos. O atacante Rossi, desfalque por suspensão, está de volta e pode compor o ataque novamente com Gabriel Pec e Vegetti.

