Presidente do Fluminense assiste jogo com as filhas na arquibancada do Maracanã

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, assistiu ao jogo contra o Coritiba, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, em um local diferente. Afinal, um dirigente não costuma frequentar as arquibancadas, mas o mandatário cumpriu a promessa e esteve no setor Sul ao lado das filhas. Com o triunfo, equipe carioca, agora, soma 53 pontos, na sétima colocação da competição nacional.

Com o título inédito da Copa Libertadores, Mário prometeu assistir à uma partida de dentro da torcida tricolor ao lado das filhas. Vale lembrar que era um hábito do mandatário, que agora não pode fazer com frequência em virtude do cargo que ocupa.

Em campo, o presidente viu uma repetição da final do torneio continental. Germán Cano e John Kennedy voltaram a ser decisivos e marcaram dois golaços. Fernando Diniz voltou a exaltá-los na coletiva, e disse ser ‘impressionante’ o poder de finalização da dupla de ataque.

Na próxima rodada, a equipe carioca visita o Santos na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Por fim, a estreia no Mundial de Clubes está marcada para o dia 18 de dezembro, pela semifinal. O adversário, aliás, sairá do vencedor de Al-Ahly (Egito) x Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Auckland City (Nova Zelândia).

O Presidente Mário Bittencourt vai torcer esta noite no Setor Sul! pic.twitter.com/MGDFBPEA3d — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 26, 2023

