Depois de acertar um belo chute de fora da área, John Kennedy ampliou o marcador para o Fluminense e encaminhou a vitória sobre o Coritiba. Por outro lado, a comemoração do jogador chamou a atenção, ao se jogar no chão e simular o ato de Fred, quando foi assaltado na última quarta-feira (22). De acordo com Nino, essa foi uma forma de ‘homenagem’ do grupo para levantar o astral do ex-jogador, atual diretor de planejamento do clube.

Vale lembrar que o ex-atacante foi abordado por três homens e teve seu carro e celulares roubados, em Ipanema, na Zona Sul, do Rio de Janeiro. Neste sábado (25), a Polícia Civil informou que encontrou o veículo e segue na apuração para descobrir os autores do ocorrido.

“O ponto alto do jogo foi a comemoração do John Kennedy. Vou contar a história toda. O Fred é o tipo de cara que, se isso acontecesse com qualquer outra pessoa, ele zoaria muito. Desde que aconteceu isso, a gente fez uma análise do vídeo, analisou os pontos altos, a velocidade com a qual ele se jogou no chão (risos)”, explicou o zagueiro.

+ Leia mais: Atuações do Fluminense: Cano e John Kennedy decisivos

“Hoje quando chegamos no hotel, perguntei ao Paulo Angioni, que é um cara muito sério: “Seu Paulo, cadê o Fred? Ele está sempre aqui”. Ele disse que o Fred estava meio abalado. Então a gente combinou que, quando ele chegasse no hotel, todo mundo ia se jogar no chão para mostrar apoio a ele. Ele não foi para o hotel, então combinamos que quem fizesse um gol ia fazer uma homenagem. O John Kennedy não conseguiu simular a velocidade dele para se jogar, na hora do medo ele foi muito rápido (risos). Mas fica aí a nossa homenagem, muito bem pensado e muito bem executada”, completou o defensor.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Tricolor visita o Santos na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Por fim, a estreia no Mundial de Clubes está marcada para o dia 18 de dezembro, pela semifinal. O adversário, aliás, sairá do vencedor de Al-Ahly (Egito) x Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Auckland City (Nova Zelândia).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.