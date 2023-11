Vasco e Arena da Baixada, hoje Ligga Arena, nunca foi uma combinação de bons resultados. Historicamente, aliás, o Cruz-Maltino é um dos maiores fregueses do Athletico em Curitiba. Por isso, e pela extensão da invencibilidade no Brasileirão, o empate em 0 a 0, neste sábado, foi tão comemorado pelo técnico Ramón Díaz. Apesar de ainda não se descolar muito do Z4, os cariocas foram competentes defensivamente.

“O mais importante é que sabíamos que aqui é um campo muito difícil, a partida é muito mais dinâmica, a bola quica diferente (por ser grama sintética). E enfrentamos uma equipe que conhece bem o terreno do jogo. No início fomos imprecisos, e acho que foi devido ao gramado. Porque nossa equipe tentou jogar ofensivamente, mas taticamente sempre estivemos muito bem, vínhamos nos preparando há muito tempo para enfrentá-los dessa maneira”, afirmou Ramón, acrescentando que o Vasco poderia ter vencido.

“Nós tivemos cinco contragolpes, mas não definimos bem. Tínhamos superioridade numérica sobre o adversário e fomos imprecisos. Tivemos duas ou três chances de gol e poderíamos ter ganhado. Eles também tiveram chances, mas que não foram muito claras”.

‘Orgulhoso dos jogadores’

Desde 2007, o Vasco não vence uma partida sobre o rival no estádio. O tabu continua, mas, desta vez, o resultado foi positivo para as pretensões na competição. Além de ter sido a primeira vez que um time não sofre gol do Furacão na Ligga Arena em 2023.

Dessa forma, Ramón Díaz, sempre crítico com o desempenho vascaíno, foi só elogios para a postura em campo.

“Eu gostei muito, foi um resultado muito importante para nós. O Vasco, com a história que tem, nunca conseguiu empatar ou arrancar um resultado aqui. E hoje, numa situação muito importante, conseguimos. Estamos orgulhosos dos jogadores e vamos seguir lutando”.

Agora, o Vasco recebe o Corinthians, na próxima terça-feira, às 21h30, em São Januário. Com 42 pontos, o Gigante da Colina está próximo de confirmar sua permanência na Série A, e o próprio adversário se tornou um dos concorrentes. A rodada segue neste domingo, mas, neste momento, a equipe está em 14º, a melhor posição desde maio.

