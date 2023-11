Corinthians x São Paulo (feminino), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Corinthians e São Paulo fazem, na manhã deste domingo (26/11), às 10h30 (de Brasília), a finalíssima do Paulistão feminino-2023. Na ida, deu São Paulo: 2 a 1. Assim, as são-paulinas jogam pelo empate. Mas as corintianas, campeãs do Brasil e da Libertadores, jogam em casa, na Neo Química Arena e têm status de favoritas. Caso o Timão vença por um gol, pênaltis. Por dois ou mais gols, leva o título. A expectativa para o jogo é grande e existe a possibilidade de a partida quebrar o recorde de público para jogos do futebol feminino no Brasil (que é de 42.566).

A Voz do Esporte transmite a partida com a narraação de Diego Mazur. Mas a cobertura começa bem antes, às 9h30, com o tradicional pré-jogo que é uma das marcas registradas da Voz.

Diego Mazur está an narração. Mas a cobertura da Voz também terá Figueiredo Junior nos comentários e Guito Abas nas reportagens. Não deixe de conferir a final do Paulistão feminino com a Voz do Esporte.

