Motivação extra: Botafogo garante vaga na Libertadores após seis anos

Demorou, mas o Botafogo assegurou uma vaga na Libertadores de 2024. Isso aconteceu sem a equipe entrar em campo, afinal, o Athletico-PR, após empatar com o Vasco, neste sábado, não pode mais alcançar o Glorioso. Dessa forma, o elenco ganha uma dose de confiança e motivação extra para reencontrar o caminho das vitórias contra o Santos, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos.

Fazia seis anos que o Alvinegro não disputava o principal torneio internacional. Em 2017, o time comandado por Jair Ventura fez, inclusive, um bom papel, alcançando as quartas de final (caiu para o Grêmio, que seria campeão). A própria Conmebol destacou a classificação do Botafogo em seus perfis nas redes sociais.

Com 61 pontos na tabela do Brasileirão, o Mais Tradicional tem nove de vantagem sobre o Furacão, a três rodadas do fim. Dessa forma, ao menos vai jogar a fase de Pré-Libertadores. Antes, a ampla vantagem na liderança sugeria uma classificação ainda mais antecipada. Mas o time caiu muito de produção ao longo dos últimos mês e não vence há sete partidas. O Palmeiras, com isso, já deixou o Botafogo para trás.

