Nice vence mais uma e encosta no líder PSG

O Nice não teve jogo fácil, neste domingo (26/11), pela 15ª rodada do Campeonato Francês. Mas, em seus domínios (o Allianz Riviera) conseguiu importante resultado ao vencer o Toulouse por 1 a 0, gol de Moffi no início do seguindo tempo. Assim, foi aos 29 pontos e não deixou o líder PSG, que tem 30 pontos, desgarrar. O time visitante fez um bom jogo, mas segue mal na tabela. Afinal, é o 15º colocado, com 12 pontos. No momento, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas pode perder até duas posições e entrar de vez no Z3 após a rodada.

Defesa garante o sucesso do Nice

O Toulouse fez um jogo surpreendente. Afinal, encarando um dos candidatos ao título, fora de casa, buscou o ataque durante os 90 minutos e teve uma boa posse de bola (446%). Porém, pecou nas finalizações. Para se ter ideia, o time deu 20 chutes a gol e 18 foram fora do alvo. Os dois únicos na direção certa rolaram já nos acréscimos do segundo tempo, quando os visitantes se lançaram ao ataque querendo o empate. Já o Nice foi mais eficaz. Mesmo finalizando menos da metade de vezes do rival (oito), duas foram no alvo e uma entrou. Aos nove minutos do segundo tempo, Sanson fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Moffi. Livre, o, atacante mandou para o gol e garantiu a oitava vitória do time, que é o único invicto da competição.

Depois do gol, o Nice passou a jogar fechado. E aí fez valer a sua solidez defensiva. Afinal, o time da Riviera francesa não levou apenas quatro gols em 13 jogos (a segunda melhor defesa, do PSG levou 11) por acaso. E um dos destaques do sistema é o brasileiro Dante, veterano de 40 anos, ex-Bayern e integrante da Seleção na Copa-2014.

