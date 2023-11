Son tem três gols anulados, e Tottenham perde em casa

O Tottenham teve uma derrota muito amarga, neste domingo (26/11), pela 13ª rodada da Premier League. Em seus domínios, com presença em massa de seus torcedores, enfrentou o Aston Villa. Dominou, saiu na frente, mas levou a virada: 2 a 1. Os fãs dos Spurs ainda viram, incrédulos, o ídolo Son fazer três gols, todos anulados. O Tottenham marcou com Lo Celso. Mas a virada do Aston Villa veio com gols de Pau Torres e Watkins (que também teve um gol que o VAR anulou). Outro destaque do Aston foi o goleiro argentino Dibu Martínez, com grandes defesas que garantiram a vitória do time de Birmingham.

Assim, o Tottenham que chegou a ser líder do Inglês, vai descendo a ladeira. Parou nos 26 pontos e caiu para quinto lugar, fora da zona da Champions. Já o Aston Villa foi aos 28 pontos. Dessa forma, assumiu o quarto lugar.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Tottenham surpreendido

O jogo começou com o Tottenahm em cima. Em dois minutos, teve duas chances claras que levantaram a torcida e, aos 21, abriu o placar quando Lo Celso recebeu da direita e chutou uma bola que resvalou no brasileiro Diego Carlos e matou o goleiro Martínez. Embora o Tottenham fosse melhor, o time visitante foi perigoso. Paul Torres quase fez de cabeça e Watkins teve um gol, mas que o VAR anulou. Nos acréscimos, o Aston empatou quando o espanhol Pau Torres concluiu uma assistência do brasileiro Douglas Luiz.

No segundo tempo, o Aston Villa equilibrou bem mais a partida. Assim, virou num belo gol de Watkins aos 16 minutos. Os torcedores do Tottenham se deseperaram. E o que dizer de Son? Afinal, o sul-coreano, que já tinha feito dosi gols anulados pelo VAR, conseguiu empatar a partida, saiu para comemorar e…. mais um tento que não valeu! E ainda teve o fator Dibu Martínez. O argentino fez três defesas fantásticas. Dessa forma, o Aston Villa saiu de campo com os três pontos.

Jogos da 13ª rodada da Premier League

Sábado (25/11)

Manchester City 1×1 Liverpool

Newcastle 4×1 Chelsea

Nottingham Forest 2×3 Brighton

Sheffield United 1×3 Bournemouth

Burnley 1×2 West Ham

Luton Town 2×1 Crystal Palace

Brentford 0x1 Arsenal

Domingo (26/11)

Tottenham 1×2 Aston Villa

Everton x Manchester United – 13h30

Segunda-feira (27/11)

Fulham x Wolverhampton – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.