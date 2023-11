Botafogo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Botafogo e Santos se encontram, neste domingo (26), em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília). O Alvinegro chega para o confronto na segunda colocação, com 61 pontos, e almeja retomar a liderança. Por outro lado, o Peixe se encontra em 14º lugar, com 42, e deseja encaminhar a permanência na Série A. resumindo: vale demais para ambos os gigantes do futebol brasileiro. E a Voz do Esporte traz a cobertura completa desta partida, começando com o seu tradicional pré-jogo, a partir das 14h30 (de Brasília). E, com a bola rolando, a narração fica a cargo de Victor Rodriguez.