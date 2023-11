Ainda em perigo, Vasco supera pontuação de três anos em que foi rebaixado

A recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro já garantiu 33 pontos desde a chegada de Ramón Díaz. A três rodadas do fim, o time agora soma 42 e já ultrapassou, por exemplo, os números da campanhas de 2008, 2015 e 2020, quando foi rebaixado. Mesmo assim, segue sob ameaça, afinal, o equilíbrio na disputa na parte de baixo da tabela vem sendo uma tônica recentemente.

Clubes como Bahia e Santos, assim como o Vasco, vivem bom momento e se aproximaram do pelotão da zona da Sul-Americana. Hoje, são oito na luta contra a queda, com duas vagas em aberto. Goiás e Cruzeiro ocupam o Z4. Por isso tudo, o técnico argentino não faz projeção de pontos e prefere trabalhar jogo a jogo.

Já os matemáticos vêm afirmando, desde o fim de outubro, que o “número mágico” é de 45 pontos. Neste caso, apenas uma vitória bastaria para o Cruz-Maltino. Mas nada está garantido.

“A única coisa que eu penso é em como vamos jogar, é no próximo adversário. Vamos esperar os resultados. Não vai ser fácil para ninguém que está ali embaixo. Nós estamos tranquilos, estamos conseguindo os resultados, a equipe não perde há seis partidas. E vamos jogo a jogo, buscando os três pontos. Queremos essa mentalidade. Não sei o que vai acontecer, só sei que vamos seguir lutando para não cair. O Vasco não vai cair, não vai cair”, reforçou o próprio mantra.

Pontuação dos rebaixamentos do Vasco:

2008

Fez 40 pontos (18º) e o Náutico, com 44, escapou

2013

Fez 44 pontos (18º) e o Flamengo, com 45, escapou

2015

Fez 41 pontos (18º) e o Figueirense, com 43, escapou

2020

Fez 41 pontos (17º) e o Fortaleza, com 41, escapou pelo saldo de gols

O Vasco enfrenta o Corinthians nesta terça, em São Januário. Se vencer e dependendo da combinação de resultados, pode ficar a um empate de confirmar a permanência na Série A. Depois, a equipe ainda mede forças com Grêmio, fora de casa, e Red Bull Bragantino, em casa.

Caso marque sete dos nove pontos possíveis (chegando a 51), o Cruz-Maltino, de quebra, assegura uma vaga na Sul-Americana 2024, podendo terminar até mesmo entre os 11 primeiros desta edição do Brasileirão.

