Fortaleza x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Palmeiras volta a campo neste domingo (26). Líder do Campeonato Brasileiro, o time alviverde enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 35ª rodada. Com 62 pontos, é a única equipe que depende apenas de si para ser campeão. Já o Fortaleza, que vem caindo de produção, precisa vencer para afastar qualquer risco de rebaixamento. Este jogo é considerado determinante para o Verdão rumo ao caneco, já que, na teoria, o Leão é o seu rival mais perigoso nesta reta final. E a Voz do Esporte vai te deixar dentro de campo com um pré -jogo que começa às 17h. E que conta com o comando e a narração de Cersar Tavares.

Cesar Tavares está com a narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte também conta com Vicky Pinheiro nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não perca nada deste jogo com a Voz do Esporte!

