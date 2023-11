Manchester City está decidido em contratar Valentín Barco

Quando o próximo mercado de transferências estiver oficialmente aberto, o nome de Valentín Barco deve ser um dos mais procurados no futebol sul-americano. Não à toa, o Manchester City seria um dos clubes que surge com maior força nessa ‘corrida’ pelo lateral-esquerdo/meia-atacante do Boca Juniors.

De acordo com informação veiculada pelo diário inglês The Sun, o clube da Inglaterra tem a intenção de formalizar uma oferta para trazê-lo visando 2024. Porém, não necessariamente pensando em agregá-lo ao atual plantel dirigido pelo técnico Pep Guardiola.

Para dar maior rodagem no futebol europeu a joia formada nas categorias de base do Boca, o mais provável seria emprestar Valentín Barco ao Leicester. O time campeão em 2015/2016 da Premier League, atualmente, é treinado por Enzo Maresca (ex-auxiliar de Guardiola no Manchester City) e disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.

No passado recente, outros clubes ficaram interessados na chegada do jogador de 19 anos de idade, casos de RB Leipzig, Atlético de Madrid e Brighton. Formalmente, apenas o outro representante do futebol inglês chegou a avançar para o campo de propostas diretas para o Boca Juniors.

Mas, em duas oportunidades, o clube de Buenos Aires não aceitou as investidas de oito e nove milhões de euros por 80 e 85% dos direitos econômicos de Barco, respectivamente. Na atual cotação, os valores em questão equivalem entre R$ 42,8 e 48,1 milhões.

