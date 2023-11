América-MG x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Pela 35ª rodada do Brasileirão, América-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (26/11), às 18h30 (de Brasília). O jogo será disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Afinal, o Coelho vendeu o seu mando de campo. E tudo indica que estará lotado de torcedores do Fla, que precisa muito da vitória. Com 60 pontos, o time ainda sonha com o título. Mas não pode tropeçar no Coelho, que é o lanterna e já está rebaixado. A Voz do Esporte transmite este jogo e inicia a sua cobertura às 17h, com o seu tradicional pré-jogo. A partida terá a narração elétrica de Christian Rafael.

A cobertura da Voz do Esporte também conta com Diogo Martin nos comentários e David Silva com as reportagens. Não perca também o Pós-jogo após o apito final do juiz! Nele você encontra toda a repercussão do jogão.

