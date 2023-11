Tamires vibra com ano do Corinthians: ‘Uma temporada incrível, de excelência’

O Corinthians no futebol feminino teve um ano mágico. Isso porque, neste domingo (26), a equipe reverteu a vantagem do São Paulo no primeiro jogo da final e conquistou o Paulistão. Com a vitória por 4 a 1 na segunda partida, o Timão garantiu o quarto título das quatro competições disputadas em 2023. Assim, a lateral-esquerda Tamires comemorou a excelente temporada.

“Um ano incrível, de excelência que o Corinthians fez, desde a primeiro jogo lá da Supercopa até hoje fechando com o Paulistão, foi um ano de muitos desafios, de muitos aprendizados, de muitas voltas por cima que demos. Além de saídas importantes e conseguimos manter uma hegemonia muito grande”, apontou uma das líderes do elenco.

Em seguida, ela agradeceu ao clube por acreditar no projeto da modalidade feminina que é referência no Brasil. Bem como a outros apoiadores.

“Jogar pelo Corinthians graças a esse departamento que tanto investe no futebol feminino. Nós nos doamos e entregamos por essa camisa, sabemos a importância que tem esse projeto, o quanto nós somos referências, o quanto inspiramos crianças que estão aqui no estádio e até assistiram pela TV”, Tamires demonstrou gratidão.

“Nós mostramos diariamente que o futebol feminino é uma realidade, que cresce a cada ano e o ideal é investir anualmente, pois a tendência é só melhorar. Por isso gostaria de agradecer as marcas e a televisão, que estão apoiando”, acrescentou a lateral-esquerda.

Influência da torcida no título do Corinthians

A Neo Química Arena contou com mais de 40 mil torcedores. Algo semelhante ocorreu na final da última edição Campeonato Brasileiro. Tamires indicou que a torcida foi um fator primordial para o Corinthians superar o triunfo de 2 a 1 do São Paulo no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista.

“A torcida foi excepcional do início ao fim, desde o momento que pisamos no campo para aquecer, eles vêm com a gente. Hoje foi ainda mais especial quando entramos antes do começo da partida. A torcida gritando, uma energia muito gostosa. Isso fez toda diferença para nós dentro do campo, ajudou a nos impor durante todo o jogo, crias diversas oportunidades de gols e sair com o resultado positivo”, destacou a jogadora.

No entanto, ela lamentou que o recorde de público nesta partida, mas acredita que a sequência da hegemonia do Timão pode permitir isso.

“Infelizmente não foi batido o recorde de público com mais de 43 mil pessoas. Temos que seguir trabalhando para tentar trazer mais pessoas e buscar essa marca no ano que vem”, finalizou.

