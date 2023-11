Veja o golaço de bicicleta de Garnacho. Igual ao de Arrascaeta. Prêmio Puskás?

Neste domingo (26/11), em jogo pela 13ª rodada da Premier League inglesa, o garoto Garnacho, argentino de 19 anos, começou como titular do Manchester United contra o Everton, na casa do rival, em Liverpool. E, aos dois minutos do primeiro tempo, concluiu para a rede numa bicicleta sensacional.

A bicicleta foi um assombro, mas toda a jogada foi nota 10. Rolou após uma troca de 16 passes por quase um minuto sem que o Everton chegasse perto de fazer o corte. Teve Marcial fazendo lançamento à la Gerson Canhotinha; Sterling matando a bola como Messi; e Dalot cruzando na medida para Garnacho fazer a pintura que abriu o placar.

O gol de Garnacho lembra demais o tento de Arrascaeta contra o Goiás, em julho de 2019 pelo Brasileirão. Quase do mesmo jeito, praticamente do mesmo lugar. E Arrasca, por aquele tento, foi finalista do Prêmio Puskás de gol mais bonito do mundo.

Veja a comparação abaixo. Teremos um finalista ao prêmio de gol mais bonito do ano?

Quem é Alejandro Garnacho

Alejando Garnacho é um dos jogadores mais promissores do United e do futebol mundial. Nascido em Madrid, na Espanha, e jogou na base do Atlético de Madrid. Com 16 anos, foi para o United. Embora nascido na Espanha, por ter mãe argentina e dupla nacionalidade, ele optou por jogar pela seleção sul-americana e já foi convocado por Lionel Scaloni para a seleção principal.

