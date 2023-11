Em jogo de protestos e golaço de bicicleta, United bate o Everton

O duelo entre Everton e Manchester United, neste domingo (26/11) pela 13ª rodada da Premier League foi marcado por protestos da torcida do time da casa, revoltada com a perda de dez pontos por fairplay financeiro. E pelo gol fantástico de Garnacho, que abriu o placar desta vitória do United por 3 a 0 que fez o time dar um belo salto na tabela. Além do garoto argentino, marcaram Rashford, de pênalti, e Martial. O United foi aos 24 pontos, em sexto lugar. O Everton, com quatro ponto, está em penúltimo (seria o 14º se não tivesse perdido os pontos).

O jogo começou sob muitos protestos. A torcida do Everton que compareceu em grande número ao Goodson Park, vaiou a diretoria da Premier League, a chamando de corrupta e revoltada com a perda de pontos que coloca o time em péssima situação na tabela. Mas no que o jogo começou, logo aos dois minutos veio a pintura do ano. Após um minuto de troca de passes na intermediária, Lindelof fez lançamento para Rashford, que tocou para Dalot cruzar. Garnacho, quase de fora da área, pegou a bicicleta na veia. Um golaço muito parecido com o de Arrascaeta contra o Goiás em 219 e que foi finalista do Prêmio Puskás.

Com a vantagem, o United seguiu comandando o jogo. Mas só ampliou no segundo tempo. Aos 13, Rashford foi derrubado na área. Inicialmente o juiz considerou simulação e deu amarelo ao atacante. Mas foi ao VAR, voltou atrás, cancelou o cartão e deu a penalidade que Rashford bateu para fazer 2 a 0. Mais tarde, Martial ampliou.

Jogos da 13ª rodada da Premier League

Sábado (25/11)

Manchester City 1×1 Liverpool

Newcastle 4×1 Chelsea

Nottingham Forest 2×3 Brighton

Sheffield United 1×3 Bournemouth

Burnley 1×2 West Ham

Luton Town 2×1 Crystal Palace

Brentford 0x1 Arsenal

Domingo (26/11)

Tottenham 1×2 Aston Villa

Everton x Manchester United – 13h30

Segunda-feira (27/11)

Fulham x Wolverhampton – 17h

