Queda de rendimento de Paulinho preocupa o Vasco. Entenda os motivos

Um dos destaques do Vasco na arrancada desde o fim do primeiro turno atende pelo nome de Paulinho. Contratado ao Al Shabab, da Arábia Saudita, o meia se encaixou muito bem no time de Ramón Díaz e fez grandes partidas a partir do fim de julho. No entanto, desde a oscilação de resultados do Cruz-Maltino, no início de outubro, o camisa 29 não conseguiu voltar a ter um bom rendimento .

Isso preocupa a torcida e a comissão técnica do Vasco, que vem quebrando a cabeça para reencaixar o setor e ter mais intensidade. O treinador argentino, afinal, já barrou Praxedes, outra peça em baixa, mas ainda não resolveu o problema. Muito por conta da dependência do estilo de Paulinho no esquema atual. No elenco, apenas Jair tem características semelhantes, mas o volante nunca se firmou na temporada. Por sinal, Paulinho foi substituído antes dos 25 minutos do segundo tempo nas duas últimas partidas.

Apesar disso, contra o Corinthians, nesta terça-feira, o meia será mantido, mas o sinal de alerta está ligado. Sua baixa contribuição para o meio de campo causa dificuldades na saída de bola e na disputa por terreno no meio de campo. Prova disso é a forma como a equipe venceu alguns jogos, na base da transpiração, sorte e talento de Payet em cobrança de falta contra o América-MG, por exemplo.

Lesão atrapalha?

Recentemente, Paulinho começou a reclamar de muitas dores no ombro e, ao que parece, vem jogando no sacrifício. Com frequência, aliás, ele leva a mão ao local, como se não estivesse seguro e a lesão o incomodasse. Ainda assim, nas únicas três vezes em que foi desfalque, o motivo foi suspensão: duas por amarelo e uma pela expulsão na derrota para o Internacional, em São Januário.

O fato é que, para o Vasco se livrar de vez do rebaixamento, a contribuição de Paulinho é fundamental. Mesmo que apenas na distribuição e combate no meio de campo. Afinal, o camisa 29 ainda não é tão efetivo no ataque: não marcou gol e soma apenas duas assistências no Campeonato Brasileiro (contra Coritiba e América-MG), em 18 participações.

