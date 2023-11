Botafogo leva gols em nove jogos seguidos e acumula erros decisivos

A defesa do Botafogo, antes referência no Campeonato Brasileiro, virou mesmo um problema. Além dos quatro gols sofridos em dois jogos (Palmeiras e Grêmio), o time vem sendo vazado há nove partidas seguidas. Contra o Santos, no último domingo, o Glorioso voltou a levar apenas um gol em 90 minutos, mas foi decisivo para desperdiçar a vitória, em falha pelo alto do angolano Bastos.

Dessa forma, a soma de pontos jogados fora por conta dos erros na defesa se multiplicam. A maioria deles, inclusive, aconteceu no segundo tempo, como contra o Red Bull Bragantino e o Peixe. Foram dez dos 17 gols nos últimos trinta minutos de bola rolando nestes nove compromissos. Dos quais, há oito o Botafogo não consegue vencer, mesmo marcando gols com bastante frequência.

Sequência de jogos com gols sofridos:

América-MG 1 x 2 Botafogo (gol no 1º tempo)

Botafogo 1 x 1 Athletico-PR (gol no 1º tempo)

Botafogo 0 x 1 Cuiabá (gol no 2º tempo)

Botafogo 3 x 4 Palmeiras (4 gols no 2º tempo)

Vasco 1 x 0 Botafogo (gol no 1º tempo)

Botafogo 3 x 4 Grêmio (3 gols no 2º tempo)

Bragantino 2 x 2 Botafogo (1 gol no 2º tempo)

Fortaleza 2 x 2 Botafogo (2 gols no 1º tempo)

Botafogo 1 x 1 Santos (1 gol no 2º tempo)

Há cerca de um mês e meio, o Alvinegro, aliás, perdeu o posto de defesa menos vazada. Hoje, é a apenas a quinta melhor do campeonato, apesar da terceira posição na tabela. Atletico-MG, Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras são melhores no quesito. Até a última convocação, Lucas Perri figurou na lista de Fernando Diniz. Adryelson também já foi chamado. Ambos caíram de rendimento, mas Victor Cuesta e os laterais Di Plácido e Marçal são os que vem sendo alvos de mais críticas. De fato, os argentinos falharam bastante recentemente.

O próximo jogo do Botafogo é contra o Coritiba, que já foi rebaixado, nesta quarta-feira, às 21h30, no Couto Pereira. Para voltar a sonhar com o título, é necessário melhorar o desempenho atrás.

