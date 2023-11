Capasso volta ao time do Vasco contra rival da última vez como titular

As suspensões de três zagueiros ao mesmo tempo colocaram Manuel Capasso como protagonista da partida desta terça, às 21h30, contra o Corinthians, em São Januário. Afinal, o argentino voltará a ser titular quatro meses após a última vez, que curiosamente foi diante do mesmo rival desta noite em São Januário. Delá para cá, barração e uma lesão na região na lombar o tiraram de cena.

Na ocasião, o técnico Ramón Díaz havia acabado de chegar. Para observar a equipe, manteve a base, mas não gostou do que viu. Capasso não foi bem contra Athletico-PR e Corinthians, assim como todo o sistema defensivo. O Vasco, afinal, sofreu cinco gols nestes dois jogos (0 a 2 e 3 a 1). Frente ao Timão, por sinal, a equipe teve o esquema com três zagueiros pela primeira vez.

Em busca de uma solução, Ramón recuou Medel para a zaga e logo deu resultado. O chileno, então, tornou-se capitão e o líder da zaga, que sofria com irregularidade de nomes como Capasso, Robson e Miranda. O argentino de 26 anos até voltou a entrar em campo no segundo tempo do empate com o Red Bull Bragantino, em 15 de agosto. Depois, porém, sumiu. A partir do clássico contra o Fluminense, um mês depois, já não figurava nem mesmo no banco de reservas por conta de uma fratura que sofreu nas costas em um treino.

Dois investimentos no banco no fim do ano

A reformulação para 2023 fez a SAF ir ao mercado e investir. Os dois zagueiros que chegaram para formar a dupla titular foram Léo e Capasso. Por acaso, ambos terminam a temporada no banco de reservas, com moral em baixa. Ainda assim, o ex-capitão vem sendo bastante utilizado, inclusive na partida mais recente, contra o Athletico-PR. O argentino, por sua vez, frustrou os planos do Vasco.

Ele havia feito ótimo Campeonato Argentino pelo Atlético Tucumán, e a diretoria negociou por quase dois meses para ter 50% de seus direitos econômicos por 1.5 milhões de dólares (cerca de R$ 7.5 milhões), sob o contrato de três anos. Rapidamente, ganhou a vaga de Miranda, mas foi sacado ainda pelo técnico Maurício Barbieri logo no começo do Brasileirão.

Com Capasso em campo, o Vasco ainda não venceu na competição. Foram dois empates e seis derrotas. A chance de mudar essa estatística é nesta terça, em partida que tem tudo para ser decisiva na luta cruz-maltina contra o rebaixamento.

