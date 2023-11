Marcos Leonardo diz estar focado no Santos e desconversa sobre Europa

Um dos grandes destaques do Santos na temporada, o atacante Marcos Leonardo vive grande assédio europeu e deve deixar o clube no final do ano. Contudo, o jogador vem despistando sobre o interesse dos clubes europeus em seu futebol e disse estar com a cabeça focada apenas na briga do Peixe contra o rebaixamento.

“Fico muito feliz de saber que estou correspondendo, que estão tendo essas conversas. Mas desde que eu resolvi ficar no Santos, graças a Deus estou ajudando. É foco total nessa reta final e o resto eu deixo para Deus”, disse Marcos Leonardo, após o jogo contra o Botafogo.

Ao longo dos últimos meses, além da oferta da italiana Roma, que quase o fez deixar o clube da Vila Belmiro em agosto, o jogador acabou sendo sondado por Real Madrid, Newcastle e Arsenal. Ele poderia sair no meio do ano, mas, em um acordo com o Santos, decidiu ficar e ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento. Por conta disso, o Peixe prometeu não dificultar sua saída, caso chegue uma oferta vantajosa.

Marcos Leonardo impõe condições para deixar o Santos

Contudo, para deixar o clube, Marcos Leonardo impôs algumas condições. O centroavante quer ser liberado para disputar as Olímpiadas de 2024, caso seja convocado. A competição não está contemplada nas Datas-Fifa e, portanto, os clubes não são obrigados a liberar os atletas para o evento na França. Contudo, o jogador só vai aceitar abrir negociações com outros clubes se aceitarem autorizá-lo para a competição na França.

Além disso, o centroavante quer estar presente em um projeto esportivo de longo prazo. Por estar em alta no mercado europeu, o jogador se dá ao luxo de não se preocupar apenas com os valores envolvidos na transação, mas também com a condução de sua carreira no futuro.

