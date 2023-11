Corinthians garante vaga na Copa do Brasil 2024

O Corinthians garantiu uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil. E graças a uma ajudinha do rival Palmeiras. Afinal, já que o Verdão garantiu uma vaga na Libertadores de 2024 e também na terceira fase do torneio nacional, o Timão herdou a vaga do Alviverde na competição via Estadual.

O Timão precisava que Palmeiras e RB Bragantino se classificassem para a Libertadores, para assim garantir vaga na Copa do Brasil. Contudo, outro rival, o São Paulo, também ajudou o Corinthians por essa classificação. Afinal, o Tricolor ganhou o torneio nacional em 2023 e vai disputar a competição continental no ano que vem.

Contudo, o Alvinegro não entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil, ao contrário dos rivais. A equipe de Mano Menezes terá de disputar o torneio desde o início.

Por ter feito a sétima melhor campanha no torneio estadual, o Corinthians precisava que dois times melhor colocados que ele (neste caso, Palmeiras e São Paulo) abrissem mão das vagas na Copa do Brasil via Estadual com suas respectivas classificações para a Libertadores. O clube do Parque São Jorge era o próximo time na fila do ranking do Campeonato Paulista.

O Corinthians até teve outras oportunidades de se classificar por conta própria, mas esbarrou nas eliminações precoces nos torneios de mata-mata e na campanha ruim no Brasileiro. Assim, a meta do Timão é não precisar sofrer no ano que vem para disputar o torneio em 2025. Afinal, a Copa do Brasil é vista com bons olhos por conta de sua premiação.

