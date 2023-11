Jejum evidencia necessidade de novos atacantes no São Paulo

O empate sem gols contra o Cuiabá, no último domingo (26), no Morumbi, evidenciou um grande problema no São Paulo. Afinal, o setor ofensivo vem se mostrando inoperante nesta reta final de temporada e tem preocupado a comissão técnica para o ano que vem.

Depois da vitória por 3 a 0 contra o Grêmio, em 21 de outubro, no Morumbi, o Tricolor entrou em campo sete vezes e anotou apenas quatro gols. Em nenhuma dessas vezes o time marcou mais de uma vez. Aliás, o 0 a 0 contra o Cuiabá foi a terceira partida da equipe sem balançar as redes. O São Paulo também não marcou contra Santos e Fluminense.

A queda do sistema ofensivo está muito ligada à lesão do centroavante Calleri. O argentino passou por uma cirurgia no tornozelo direito e não atua desde 30 de setembro, quando fez os dois gols da vitória de virada no clássico contra o Corinthians, no Morumbi. Desde então, o ataque do Tricolor Paulista caiu de produção.

Afinal, são dez partidas sem o argentino e apenas seis gols marcados. Contra o Cuiabá, Dorival teve um ataque com Lucas Moura, Luciano e James Rodríguez. Contudo, a ausência de um centroavante ficou nítido durante a partida. O São Paulo finalizou apenas quatro vezes na direção do gol.

São Paulo vê novo centroavante como prioridade

Assim, o Tricolor coloca como prioridade para a temporada que vem, a contratação de um novo centroavante. Por enquanto não há nenhuma negociação, e o clube vê dificuldade em achar bons nomes no futebol brasileiro. Contudo, um substituto para Calleri é visto como necessário, já que o argentino pode voltar a desfalcar a equipe em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.