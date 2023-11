Neymar xinga produtora de conteúdo após exposed: ‘Filha da put*’

O atacante brasileiro Neymar teve nova polêmica nas últimas horas. Desta vez, uma produtora de conteúdos adultos expôs conversas que teve com o jogador. No entanto, de acordo com o camisa 10, o diálogo é antigo.

Inicialmente, no direct do Instagram, Neymar pediu à Aline Faria para mandar nudes. Ela, todavia, respondeu que para ele ver teria que assinar a plataforma “OnlyFans”. Neymar, no entanto, aparentemente não tinha muito conhecimento.

Irritado, o jogador foi até um perfil de entretenimento e xingou a criadora de conteúdo adulto.

“Manda essa filha da put* mostrar a data. Isso foi anos atrás”, salientou.

Aline Faria decidiu expor as conversas que teve com Neymar. Aparentemente, eles estavam flertando e marcando um encontro, quando o camisa 10 pediu o conteúdo. A modelo, aliás, respondeu que tem vários.

A modelo, afinal, foi criticada por tentar se promover às custas do jogador.

“Que isso, mulherada? Para ver tem que pagar. Empreendedorismo sempre. Tô fazendo meu corre”, respondeu.

