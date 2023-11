Palmeiras tem problemas na defesa para duelo contra o América-MG

O Palmeiras tem sérios problemas para resolver antes do duelo contra o América-MG, nesta quarta-feira (29), no Allianz Parque. A partida é válida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para o embate, o Verdão não poderá contar com Gustavo Gómez e Mayke.

O zagueiro foi expulso contra o Fortaleza, após parar um contra-ataque. Já o lateral-direito recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Assim, o técnico Abel Ferreira pode mudar a formação com três zagueiros, utilizado nas últimas partidas.

Isso porque Marcos Rocha, que vem atuando como um terceiro zagueiro, deve atuar na lateral direita. Contudo, como o zagueiro Luan ainda se recupera de uma lesão muscular, sua presença na partida é uma incógnita. Assim, Abel Ferreira tem apenas Murilo e Naves para o setor. Desta forma, uma formação com três defensores deve ser desfeita.

Uma alternativa para manter a formação com três zagueiros é se Abel optar por Garcia na lateral direita. O problema é que o garoto está sem jogar desde outubro, quando enfrentou o Bragantino no Brasileiro, em uma escalação mista por conta semifinal da Libertadores que aconteceria quatro dias depois. Desde então, foi relacionado para sete jogos, mas sem sair do banco de reservas.

O treinador ainda não definiu a formação, o Palmeiras deve fazer mais uma sessão de treinamento nesta terça-feira (28). Nela, o técnico português deve definir os 11 titulares para o duelo contra o América-MG.

Abel e auxiliar também desfalcam o Palmeiras

Aliás, o técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins também serão baixas na comissão técnica. O treinador recebeu um cartão amarelo aos 50 minutos do 2º tempo contra o Fortaleza e está suspenso. Por outro lado, o auxiliar foi expulso na partida e também não estará no banco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.