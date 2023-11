Tiago Nunes indica meia da seleção peruana ao Botafogo, diz jornal

De olho na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, o Botafogo também analisa o mercado para 2024. Afinal, o técnico Tiago Nunes, que assinou até dezembro de 2025, já começa a indicar possíveis reforços para o clube na próxima temporada. Um deles, aliás, é um velho conhecido da torcida do Vasco: Yotún, de 33 anos, hoje no Sporting Cristal. Time no qual, por sinal, o atual treinador do Alvinegro estava antes de retornar ao Brasil.

A informação é do jornal peruano “Líbero”. Com passagem pelo Cruz-Maltino em 2013, o meia é uma das principais referências técnicas da sua equipe, além ser titular da seleção do Peru, na disputa das Eliminatórias da Copa. Em seu trabalho por lá, Tiago depositava muita confiança no meia e, portanto, o tinha como peça-chave do esquema. Ele viria ao Glorioso para se tornar opção à criação de jogadas, concorrendo com Eduardo.

Por outro lado, a negociação ainda não se concretizou e segue em rumores. Yotún tem contrato com o Sporting Cristal até dezembro de 2024, mas possui no acordo cláusula de liberação em caso de proposta exterior. Assim, existe um facilitador na operação que pode influenciar positivamente do ponto de vista dos cariocas. Até agora, soma seis gols e quatro assistências em 35 jogos pelo time.

Enquanto segue no mercado, o Botafogo mantém atenções voltadas ao Campeonato Brasileiro e ainda sonha com o título. Na quarta-feira (29), visita o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h30, pela 36ª rodada. Hoje, o Glorioso ocupa a terceira colocação na tabela, com 62 pontos, atrás de Flamengo e Palmeiras, ambos com 63. O Verdão, porém, é o líder nos critérios de desempate.

