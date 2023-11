Marcelo Fernandes tem dor de cabeça para montar meio de campo do Santos

O Santos terá problemas para escalar o meio de campo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pela 36° rodada do Brasileirão. Afinal, o técnico Marcelo Fernandes tem dois desfalques e uma dúvida importante para o jogo decisivo, que pode afastar ainda mais a equipe da zona de rebaixamento.

Afinal, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com Nonato e Lucas Lima. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no último domingo. Assim terão que cumprir suspensão contra o Fluminense. Além disso, o volante Tomás Rincón ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e é dúvida. Ele ainda passará por uma reavaliação, mas a tendência é que fique fora do embate contra o Tricolor Carioca.

“Sem Lima e Nonato, não teremos muitas opções em um setor importante para a equipe. Vamos trabalhar nos próximos dias e, com a cabeça calma, fazer o nosso melhor para jogar contra o Fluminense”, disse Marcelo Fernandes, após o duelo contra o Botafogo.

Opções de Marcelo Fernandes para montar o meio do Santos

Sem armadores, o meia-atacante Soteldo deve atuar mais recuado pelo meio e ser uma das opções do time. O camisa 10 já jogou mais centralizado antes e pode ser o escolhido. Contudo, caso queira manter um time menos ofensivo, Marcelo Fernandes pode colocar mais um volante no meio.

Rodrigo Fernández, único primeiro volante à disposição da comissão técnica, deve ficar na vaga de Rincón. Jean Lucas é outro que tem vaga assegurada no time titular. Assim, Marcelo Fernandes pode optar por manter Camacho ou colocar Dodi no time titular. Contudo, caso queira ser ousado, pode manter Soteldo como armador e escalar mais um atacante no setor ofensivo.

