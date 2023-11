Barcelona x Porto, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Barcelona e Porto se enfrentam nesta terça-feira (28/11), pela quinta rodada do Grupo H da Champions. O jogo começa às 17h (de Brasília), no Olímpico de Barcelona. Os times lideram com 9 pontos e quem vencer garante classificação antecipada às oitavas de final. Não deixe de acompanhar este grande jogo repleto de brasileiros, alguns da Seleção – como Raphinha (Arsenal) e Pepê (Porto) – com a Voz do Esporte. Ela inicia a cobertura com um esquenta a partir das 16h e, com a bola rolando, o premiado Cesar Tavares estará na narração.