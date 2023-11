Destaque, Mauricio não descarta deixar Internacional ao fim do ano

O Internacional já tem praticamente a pontuação necessária para se livrar do rebaixamento, mas ainda possui algumas pretensões na temporada. Além de sonhar com a vaga na Libertadores, também quer manter suas principais peças no elenco para 2024. Uma delas é Mauricio, que se tornou titular do técnico Eduardo Coudet e vem atuando com bom desempenho nos últimos meses.

No entanto, existe grande chance de o meia deixar o Colorado ao fim do ano. Afinal, o jogador de 22 anos recebe constantemente sondagens de clubes do Brasil e também do exterior. O Atalanta, da Itália, por exemplo, já demonstrou interesse em sua contratação e pode fazer proposta em breve. Do cenário nacional, o Bragantino, que tem por estilo adquirir jovens talentos, quis contratá-lo em janeiro. Porém, sem sucesso.

Apesar do assédio, Mauricio deixa claro que não há acerto com nenhuma equipe e aguarda o desfecho do Campeonato Brasileiro para tomar decisões. Aliás, ele fez questão de afirmar recentemente que gostaria de permanecer no Beira-Rio por mais tempo, mas entende que, se chegar oferta positiva às partes, será preciso avaliar as possibilidades.

“Não falei com meu empresário ainda. Deixamos para quando está tudo definido. Ele conversará com o presidente para ver se ficaremos aqui, se chega proposta. Há muita especulação. Se chegar proposta, sentaremos com o clube. É preciso ser benéfico aos dois. O amor que eu tenho pelo clube é muito grande. Amaria ficar, mas precisa ser bom para todos”, disse o meia, em zona mista.

