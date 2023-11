Felipão rejeitou seleção para seguir no Atlético, afirma dirigente

O técnico Luiz Felipe Scolari rejeitou uma oferta da seleção paraguaia para seguir no Atlético. A revelação foi feita pelo diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano.

Inicialmente, de acordo com o cartola atleticano, no pior momento de Felipão no Galo, ele recebeu a proposta, todavia, preferiu seguir em Belo Horizonte.

“O Felipão fez a opção de sair de diretor técnico para assumir o Galo. Não fez a opção para voltar a ser técnico. Ele poderia ter ido para qualquer outra equipe. Ele teve convite para Seleção do Paraguai quando estava no Galo e poderia, em meio a tantas críticas, ter assumido a Seleção do Paraguai, mas fez a opção de permanecer aqui. Certamente cobraria mais lá. Ele não está técnico do Galo. Ele abdicou de uma outra postura para atender o nosso chamado”, disse Caetano em entrevista ao canal Bica Galo.

Felipão teve início ruim no Atlético. Afinal, foram nove jogos sem uma vitória. No entanto, ele comandou o Galo na ótima campanha do segundo turno, quando o time chegou ao G4 do Brasileirão. Atualmente, o time mineiro também é dono da melhor defesa doa competição.

O Galo, aliás, tem 60 pontos no Campeonato Brasileiro, três a menos que Palmeiras e Flamengo, líderes do torneio nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.