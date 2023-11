PSG X NEWCASTLE, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

O mais embolado da fase de grupos da Champions é o F. Nesta terça-feira (28/11), rola um jogaço por ele, PSG x Newcastle. A partida que será às 17h (de Braília) no Parc des Princes, em Paris, vale pela 5ª rodada. E tem jeitão de decisão. O PSG é o segundo colocado, com 6 pontos. Se vencer, pode até encerrar a rodada classificado às oitavas. Contudo, em caso de derrota, pode cair para a lanterna. O Newcastle é o último, com 4 pontos, Um triunfo o recoloca na briga pelas duas vagas à próxima fase. A derrota o elimina. Este é um daqueles duelos imperdíveis e a “Voz do Esporte” preparou uma cobertura de primeira, que começa com um pré-jogo que te coloca dentreo do estádio. A bola rola e a narração é de Rafael Esgrilis, vencedor do prêmio Aceesp-2023.

E não é somente Rafael Esgriles que está nesta cobertura. João Miguel fica com os comentários e David Silva assina as reportagens. E não deixe de acompanhar, após o apito final, o pós-jogo, com as repercussões e a classificação dos grupos da Champions.

