Neymar recebe visita de Jair Bolsonaro em sua mansão

O craque do Al-Hilal, Neymar, recebeu, nesta terça-feira (28), a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Afinal, Neymar segue em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, após lesão no jogo contra o Uruguai, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Inicialmente, em suas redes sociais, Bolsonaro postou foto com o atleta seguido de um texto.

“Nosso eterno Neymar Jr, estamos torcendo para sua pronta recuperação e para que rapidamente volte aos gramados mostrando o craque que sempre foi. Um forte abraço e fique com Deus”, disse Bolsonaro.

Neymar passou por procedimento cirúrgico no dia 2 de novembro para corrigir a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Neymar vive nova polêmica

Em recuperação no Rio de Janeiro, Neymar não consegue ficar livre das polêmicas. A última foi a exposição de uma conversa que teve no direct do Instagram com uma modelo de conteúdos adultos. Neymar pediu nudes da mulher, mas ela disse para ele assinar a plataforma OnlyFans.

Após a divulgação do conteúdo, o jogador brasileiro ficou irritado, pois garante que a conversa é antiga. “Manda essa filha da put* mostrar a data. Isso foi anos atrás”, salientou.

