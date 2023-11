Jayme de Almeida revela bastidores do Flamengo em 2013: ‘Era uma loucura’

O Flamengo completou dez anos do tricampeonato da Copa do Brasil na última segunda-feira (27). Aliás, Jayme de Almeida comandou os jogadores rubro-negros em 2013 e relembra com muito carinho daquele período. O profissional trabalhava como auxiliar-técnico, mas acabou sendo efetivado como treinador depois da saída de Mano Menezes.

“Ele (Mano Menezes) pediu a palavra e falou essa frase aí: ‘Eu não consigo passar minhas ideias para vocês, vocês não entendem, e vou pedir demissão’. E começou a rezar. Ficou todo mundo assim (expressão de assustado). Quando acabou a reza eu ainda falei com o Chicão, o Elias e o Felipe, que tinham trabalhado com ele no Corinthians, para ir lá falar com ele. Porque era uma loucura. Mas quando foram lá, ele fez assim (gesto levantando o braço) e disse: ‘Já falei que não quero mais conversa’. E saiu”, disse Jayme de Almeida ao “ge”.

Aliás, Mano Menezes pediu demissão do Flamengo depois das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, Jayme de Almeida comandou os jogadores rubro-negros nas quartas de final, na semifinal e na final da competição. O profissional acabou conquistando vitórias importantes na reta final da temporada e participou de um título expressivo da história do clube.

Chegada de Jayme ao Flamengo

“A realidade é que ninguém apostava que passaríamos pelo Cruzeiro, era um timaço, o melhor do Brasil. O mata-mata é diferente, você joga a vida em dois jogos, é outro clima. A classificação em cima do Cruzeiro perdeu o valor com a saída do Mano, o ambiente ficou muito ruim. O que a gente fez foi tentar reabilitar os jogadores para voltarem a concentrar nos jogos, acreditar neles, trabalhar forte. Eu comentei uma coisa porque fui criado no Flamengo, onde joguei desde garoto. “A gente tem um aliado que pouca gente tem: a torcida. É o maior patrimônio do Flamengo. Mas é preciso tê-la ao lado. Como faz isso? Correndo, lutando, se ajudando. Se fizermos isso com certeza ela vai ver e vai nos ajudar”. Foi o discurso que eu fiz para o primeiro jogo com o Botafogo no 1 a 1″, afirmou Jayme.

“Não teve nem tempo de treinar porque jogamos em Recife domingo, voltamos para o Rio, segunda-feira jogador não fez nada e na terça fizemos uma coisa pequenininha para jogar na quarta. Quando me passaram que eu seria o treinador, o meu discurso foi esse. E eles começaram a reagir nesse jogo. Jogaram com amor, se dedicaram, e começamos a caminhar no Brasileirão também. Quando começa a ganhar, e a torcida te acompanha com carinho, a coisa funciona bem melhor. Com toda dificuldade que tínhamos, os jogadores fecharam um grupo bacana, percebia neles a vontade de fazer a coisa da melhor maneira possível, não decepcionar eles mesmos de cair, e tinha uma esperança boa na Copa do Brasil que era mata-mata. Eu tentei jogar com os eles nesses dois sentidos. Acabou dando certo”, completou Jayme.

Campeão da Copa do Brasil

O Flamengo acabou sendo campeão da Copa do Brasil após passar por Cruzeiro, Botafogo, Goiás e Furacão nas fases decisivas da competição. O elenco rubro-negro contava com nomes como Léo Moura, Elias, Paulinho e Hernane Brocador. O título aconteceu há dez anos. No entanto, esta conquista segue sendo lembrado com muito carinho pela torcida.

