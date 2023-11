VAR pode interferir em mais lances do campo. Saiba quais!

O VAR (Video Assistant Referee, Árbitro Assistente de Vídeo, em inglês) pode tornar-se ainda mais protagonista no futebol. Afinal, a International Board, órgão que regulamenta as regras no esporte bretão, estuda aplicar a tecnologia em lances que até hoje a tecnologia não intervém, como escanteios, faltas e jogadas para um segundo cartão amarelo.

A International Board, então, se reúne nesta terça-feira (28), na Inglaterra, para debater a ampliação das funções do VAR. Segundo o jornal “The Times”, os especialistas avaliarão a experiência da tecnologia em diversos campeonatos do mundo, com distintos cenários. No Brasil, o árbitro de vídeo causa polêmica desde o primeiro dia.

O encontro, aliás, não vai bater o martelo para as mudanças. No entanto, dependendo da avaliação da International Board, a reunião pode ser um passo importante para futuras alterações do uso da ferramenta.

Atualmente, o VAR pode alertar o árbitro de campo somente para decisões em pênaltis, expulsões e gols.

Antes de discutir o VAR, a mesma International Board debateu outras mudanças nas regras do futebol. Uma delas a aplicação de uma punição temporária de dez minutos para os infratores. Estas propostas já são testadas, em categorias inferiores.

