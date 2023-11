Estreia em casa e clássico só na sexta rodada: veja tabela do Vasco no Carioca 2024

O Vasco já conheceu a sua trajetória na primeira fase do Campeonato Carioca de 2024. Afinal, a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) realizou, nesta segunda-feira (27), o arbitral que definiu a tabela da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino, aliás, estreia contra o Boavista, em casa, no dia 17 ou 18 de janeiro, ainda sem horário definido. A entidade, então, vai desmembrar posteriormente as partidas, com as datas confirmadas.

O Gigante da Colina só terá clássico na sexta rodada, quando enfrenta o Flamengo, também com mando de campo, entre 3 e 4 de fevereiro. Esse também será, inclusive, o primeiro choque entre gigantes do Estadual.

Na reunião, alguns pontos foram acordados entre os clubes, como a exigência do uso do elenco principal, por exemplo, a partir da quarta partida, bem como a antecipação do início da competição, por conta da Data-Fifa do mês de março.

Mas, até medir forças com o Rubro-Negro, o Vasco disputa dois jogos em São Januário e três fora. Além do próprio Boavista, pega o Madureira na Colina História. Em contrapartida, atuando longe dos seus domínios, tem, pela frente, o Sampaio Corrêa, estreante na edição do Carioca, o Bangu e o Nova Iguaçu. Por sinal, estes confrontos ainda aparecem com local “a definir” na Ferj.

Tabela do Vasco no Campeonato Carioca de 2024

Boavista, em casa

Sampaio Corrêa, fora

Madureira, em casa

Bangu, fora

Nova Iguaçu, fora

Flamengo, em casa

Audax, em casa

Fluminense, fora

Botafogo, fora

Volta Redonda, em casa

Portuguesa, em casa

