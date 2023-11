Marcelo é desfalque do jogo entre Santos e Fluminense

O Fluminense conta com um desfalque importante na partida diante do Santos. Afinal, Marcelo apresentou desgaste físico e acabou sendo preservado por Fernando Diniz. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Presidente do Fluminense mira reta final do Brasileirão: ‘Vamos lutar por nove pontos’

Desfalques do Fluminense

Assim, Marcelo sequer viajou para Santos nesta terça-feira (28). Além do lateral, Fernando Diniz não conta com Marlon, Felipe Melo e Samuel Xavier. Afinal, os jogadores tricolores vêm se recuperando de lesões e ainda não estão em boas condições físicas.

Aliás, Marlon está com dores no joelho esquerdo e Felipe Melo ainda se recupera de um problema muscular. Assim, ambos foram preservados. No entanto, Samuel Xavier sofreu uma entorse no joelho esquerdo e é uma preocupação para reta final de temporada.

Apesar dos desfalques na defesa, Fernando Diniz está com boas opções nos outros setores. Afinal, Alexsander e Martinelli cumpriram suspensão e foram relacionados. Ganso também fica como opção. Aliás, John Kennedy e Cano devem ser titulares em campo mais uma vez.

Santos e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor disputa mais três jogos no campeonato e depois concentra esforços no Mundial, que acontece no fim de dezembro, na Arábia Saudita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.