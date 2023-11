São Paulo defende tabu de nunca ter perdido para Rogério Ceni

O São Paulo encara o Bahia nesta quarta-feira (29), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta a primeira vitória fora de casa na competição. Afinal, até aqui, a equipe de Dorival Júnior é a segunda pior visitante do torneio, atrás apenas do lanterna América-MG. Para quebrar o tabu, o Soberano se apega em um tabu contra o seu ex-treinador Rogério Ceni.

Afinal, em oito jogos contra o São Paulo, seja quando estava no comando do Fortaleza ou Flamengo, Rogério Ceni tem dois empates e seis derrotas. Os compromissos são válidos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Diante da situação difícil com o Bahia e com o São Paulo “com a vida resolvida” nesta temporada, Rogério Ceni tem a grande oportunidade de derrubar este tabu contra o clube no qual é ídolo.

“Agora é o momento que o São Paulo já resolveu a vida deles, e nós temos que resolver a nossa. Precisamos mais do triunfo que o São Paulo. Vamos fazer de tudo para conseguir vencer. Ou é isso, ou não conseguimos o objetivo”, disse Rogério, após a vitória em cima do Corinthians.

Jogadores do São Paulo ainda tem gratidão por Ceni

Aliás, os jogadores do São Paulo ainda guardam grande apreço pelo ex-treinador. Em setembro, durante a comemoração do título da Copa do Brasil sobre o Flamengo, o atacante Calleri fez questão de dedicar a conquista a Rogério Ceni. O ex-goleiro foi demitido em abril, após queda no Paulistão para o Água Santa.

“Quero agradecer ao Rogério. Ele me deu a faixa de capitão, me deu a liderança que eu não tinha no clube. Quero agradecer muito a ele. Acho que ele está muito feliz onde está hoje, sabe tudo o que fez por nós […] No dia que ele foi embora falou que “o treinador que virá será campeão com vocês, porque vocês são fo…”. Quero agradecer muito a ele, sou muito grato e é como um pai futebolístico. Esse troféu também é para ele”, disse Calleri, após a conquista da Copa do Brasil.