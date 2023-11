Corinthians defende longo tabu contra o Vasco. Entenda!

O Corinthians encara o Vasco nesta terça-feira (28), às 21h30, em São Januário, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão precisa desesperadamente vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Para isso, o Alvinegro se sustenta em um tabu. Afinal, o time do Parque São Jorge não perde para a equipe carioca há 13 anos.

A última vez que o Corinthians perdeu para o Vasco, aconteceu no dia 13 de outubro de 2010. Na ocasião, as equipes se enfrentaram pela 18ª rodada do Brasileirão daquela temporada, também no Rio de Janeiro. Os vascaínos saíram vitoriosos por 2 a 0, com gols marcados por Zé Roberto e Éder Luís.

Desde então, foram 20 confrontos, com com 12 vitórias corintianas e oito empates. Destes compromissos, 11 tiveram mando do Timão (9 vitórias e 2 empates), enquanto nove aconteceram na casa vascaína (3 vitórias e 6 empates). Ao todo, foram 18 duelos em Brasileirões e dois pelas quartas de final da Libertadores de 2012.

Neste período, o Timão soma 73,3% de aproveitamento contra o Cruz-Maltino. Além disso, o Corinthians marcou 31 gols e sofreu apenas 11. Aliás, nesta temporada, as equipes se enfrentaram na Neo Química Arena e o Alvinegro levou a melhor. Vitória por 3 a 1 com gols de Maycon, Yuri Alberto e Róger Guedes. Gabriel Pec descontou para os cariocas.

Assim, o Corinthians entra em campo para manter este tabu. Uma derrota, misturada com uma combinação de resultados, pode fazer com que o Timão entre no Z-4 nesta rodada. Desta forma, a vitória ganha tons cruciais nesta terça-feira.

